РИАМО – 4 фев. В Подмосковье стартовало обучение экспертов предметных комиссий государственной итоговой аттестации, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«К 1 марта обучение пройдут более 2,5 тысяч экспертов ЕГЭ и более 4 тысяч экспертов ГИА-9», – сказала Забралова.

Она пояснила, что регион продолжает активную подготовку к проведению итоговых испытаний.

«По всем учебным предметам проведены вводные семинары. Эксперты ознакомились с нормативными документами, критериями оценивания экзаменационных работ, прошли входной контроль. Количество выпускников в этом году внушительное. В конце учебного года Единый государственных экзамен сдадут 34,5 тысячи выпускников 11-х классов, а государственную итоговую аттестацию в 9 классах пройдут свыше 70 тысяч выпускников», – дополнила Забралова.

В муниципалитетах Подмосковья с родителями старшеклассников также проводятся родительские собрания и индивидуальные консультации по подготовке к экзаменам.