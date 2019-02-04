РИАМО - 4 фев. В городах России два месяца работает система автоматического мониторинга скорости движения машин «Яндекс.Такси», так, 91,6% водителей «Яндекс.Такси» в Москве, регулярно превышающих разрешенную скорость, отказались от нарушений после двух предупреждений, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы сервиса.

«Яндекс.Такси» 1 февраля подвел итоги первых двух месяцев работы новой технологии – автоматического мониторинга скорости движения машин такси во время их работы по заказам сервиса. 91,6% водителей в Москве, допускавших систематические нарушения скорости, прекратили это делать после двух предупреждений. Всего по России 92,4% таксистов отказались от нарушений», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще 7,2% московских таксистов снизили скорость после того, как им временно ограничили доступ к заказам. Только 1,2% были заблокированы в сервисе навсегда.

«Водители стали более аккуратны на дорогах: так, в среднем по стране если скорость и превышается, то не более чем на 8 километров в час», – добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что технология используется по всей России с 1 декабря. Система отслеживает движение таксиста при помощи GPS и вычисляет скорость на дороге. После этого скорость, с которой едет автомобиль, сверяется с разрешенной на конкретном участке трассы. Информацию о скоростных ограничениях хранит «Яндекс.Навигатор», который используется водителем для построения маршрутов.

«Если реальная скорость регулярно превышает разрешенную на 20 километров в час и более, система предупреждает об этом водителя специальным сообщением через водительское приложение. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ к заказам – сначала временно, а в случае повтора нарушений – постоянно», – заявил сотрудник пресс-службы.

Кроме того, в будущем «Яндекс.Такси» планирует внедрить технологию, которая позволит автоматически определять уровень усталости водителя, а также алгоритмы, позволяющие выявить склонность водителя к аварийной или некомфортной для пассажиров манере вождения. Например, система будет фиксировать резкое торможение или набор скорости, а также резкие повороты и перестроения.

«Все эти технологии в будущем станут доступны не только в России, но и в других странах, где работает сервис», – сказал собеседник агентства.