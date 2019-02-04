РИАМО- 4 фев. На железнодорожном участке «Москва – Клин» запустили первую десятивагонную «Ласточку», сообщил журналистам в понедельник начальник службы по ремонту и эксплуатации подвижного состава акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (АО «МТППК») Евгений Грибин.

«Поезд получил класс «Комфорт» и будет каждый день совершать восемь рейсов по маршрутам обычных электричек. После его запуска общее количество ежедневных рейсов поездов «Комфорт» на участке «Москва – Крюково – Клин» увеличится до 24», – сказал Грибин.

Он рассказал, что «Ласточки» адаптированы для пригородных перевозок.

Все «Ласточки» производятся в России. При их сборке преимущественно используются компоненты отечественного производства.