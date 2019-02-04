РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. На минувшей неделе мужчина с ножом ограбил палатку с цветами в поселении Октябрьский Люберец, он забрал все деньги из кассы, сообщил начальник муниципального управления МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев на оперативном совещании в администрации городского округа в понедельник.

«На прошедшей неделе в поселении Октябрьский был вооруженный разбой. Гражданин с ножом зашел в палатку с цветами на улице Текстильщиков и забрал деньги из кассы. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», – сказал Романцев.

Он добавил, что в подмосковном Дзержинском также избили курьера, который доставлял мобильные телефоны. Напавших задержали.

По словам Романцева, за минувшую неделю в муниципальном управлении МВД России «Люберецкое» поступило порядка 1,5 тысячи обращений. Возбудили 41 уголовное дело, 28 из них раскрыли по горячим следам.