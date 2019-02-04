РИАМО - 4 фев. На юге Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего москвича, подозреваемого в незаконном хранении оружия, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия. В ходе обследования места жительства задержанного были обнаружены и изъяты предметы, похожие на оружие и боеприпасы», – говорится в сообщении.

Изъятое оказалось двумя сигнальными револьверами и двумя пистолетами, в конструкцию которых внесены изменения, также обнаружены 21 патрон калибра 9 миллиметров, а также составные части огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.