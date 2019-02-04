РИАМО - 4 фев. В Косино-Ухтомском районе на востоке столицы выставили на торги пять земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, участки передадут победителям аукционов в феврале, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«На аукцион выставлены пять земельных участков, расположенных в Восточном административном округе в Косино-Ухтомском районе, с адресными ориентирами: улица Красковская, владение 137, земельные участки №№ 1, 2, 3, 4, 5», – говорится в сообщении.

Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

Площадь участков – от 800 квадратных метров до 1,9 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость годовой аренды – от 3,6 до 7,4 миллиона рублей.

«По условиям сделки, у арендатора есть полтора года на реализацию своего проекта. Инвестор должен построить дом и оформить его в собственность. Существуют два варианта оформления земли – выкупить участок у города или заключить договор о долгосрочной аренде земли с годовой ставкой 0,1% от его кадастровой стоимости», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с ГПЗУ и технические условия подключения прописаны в лотовой документации каждого объекта.

Вблизи лотов находятся инфраструктурные объекты – школа, детский сад, торговый центр, спортивный комплекс. Путь от метро «Новокосино» на общественном транспорте займет 30 минут, есть съезд на Косинское шоссе.

Заявки для участия в торгах принимаются до 11 февраля. Аукционы пройдут 14 февраля 2019 года.