РИАМО – 4 фев. В Сети появился новый тизер-трейлер фильма «Мстители 4: Финал», премьера тизера состоялась перед началом Супербоула в США, сообщает Газета.ru.

«В рекламном ролике можно увидеть Стива Роджерса (Крис Эванс), Клинта Бартона (Джереми Реннер) и Тони Старка (Роберт Дауни-младший)», – говорится в сообщении.

В 30-секундном ролике показывается, как Мстители объединяются с Реактивным Енотом и Человеком-муравьем.

Премьера фильма в России состоится 25 апреля 2019 года.