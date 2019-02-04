РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. Маршрутка №1225К столкнулась с автомобилем на выезде из микрорайона Самолет Люберец, она следовала в Москву, сообщается в Instagram-аккаунте «Lyubdo».

ДТП произошло днем 3 февраля.

«На втором выезде (в Москву – ред.) из микрорайона Самолет подмосковных Люберец произошло ДТП с участием маршрутки №1225К и легкового автомобиля. Столкновении было лобовым», – говорится в сообщении.

По словам источника в правоохранительных органах, в результате ДТП никто не пострадал.