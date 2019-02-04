РИАМО - 4 фев. Программа строительства православных храмов в Москве оказалась востребованной, поскольку с 2011 года в столице удалось построить уже 48 храмов и храмовых комплексов, которые быстро наполняются прихожанами, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«Программа, которая является одним из крупнейших примеров благотворительности, за прошедшие годы стала знаковой. Многие компании берутся за строительство храмовых комплексов, понимая, что это не только культовый, но и социальный объект. Благодаря благоустройству, которое является обязательной частью проекта, в густонаселенных районах города появляются дополнительные общественные пространства с детскими площадками и мини-парками. Спустя время они служат своеобразными визитными карточками для застройщиков, помогая им в реализации других проектов», – отметил глава департамента Сергей Левкин.

По его словам, с 2011 года возведено 48 храмов и храмовых комплексов. В настоящий момент на 12 объектах завершены строительно-монтажные работы. Кроме того, сейчас 24 храмовых комплекса строится, и еще 48 находятся на разных стадиях проектирования и подготовки к строительству.

В 2019 году планируется построить порядка 10 храмов и храмовых комплексов в различных районах города, добавил он.

Руководитель департамента напомнил, что для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы».

Сопредседателями попечительского совета программы являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.