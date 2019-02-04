До сих пор вокруг онкологии бытует множество мифов. В прошлом году в Москве разразился скандал, когда москвичка пыталась запретить сдавать жилье в своем доме онкобольным детям, опасаясь того, что болезнь заразна. О том, с чем связан страх рака, в чем опасность «народных» методов его лечения, и почему многие обращаются к врачам, когда уже слишком поздно, в интервью РИАМО рассказал кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин.

— Евгений Александрович, как Вы считаете, как вообще в 21-м веке могла возникнуть такая ситуация, как сбор подписей против детей, больных раком?

— Мнение о том, что проживание в одном подъезде с людьми, больными раком, может спровоцировать образование опухолей — это, конечно, полный бред. Это говорит о состоянии общества и о том, что его образованность сейчас достаточно низкая, особенно в специальных вопросах.

Людям, которые считают рак инфекционным заболеванием, можно ответить только одно: они не обладают даже самой простой информацией. Никакой заразности у этого заболевания нет. Другое дело, что сама инфекция при хроническом течении болезней может явиться причиной развития рака, но это разные вещи.

— От чего на самом деле люди заболевают раком?

— Заболеваемость раком напрямую зависит от неблагоприятных условий жизни: хронического стресса, некачественного питания, канцерогенов из внешней среды, будь то химические вещества или какие-то другие. При этом фоновые заболевания сейчас плохо лечатся, плохо выявляются ранние формы злокачественных опухолей.

А люди сегодня напуганы и достаточно бедны: они не обращаются за помощью, потому что не уверены в целесообразности этого и боятся, что с них будут брать деньги, да и лечение не всегда качественное.

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— Есть множество народных средств лечения онкологии — от йода до болиголова. Многие верят, что они действительно работают. Так ли это?

— Такие методы, чаще всего, просто бесполезны. А основной их вред в том, что люди, занимаясь самолечением, упускают время, которое очень важно при лечении онкологических патологий: раковые клетки делятся постоянно, в геометрической прогрессии. А токсины растительного происхождения — тот же болиголов — это средства, возникшие на заре химиотерапии. Она начиналась с того, что из растений выделяли токсины и пытались с их помощью лечить рак.

Да, мы до сих пор используем яды — но они специализированы, очищены, обладают определенными свойствами и дозированы. Отработаны методики — как вводить, что вводить. То есть, своей роли эти вещества не теряют, хотя на первое место сейчас и выходят методы иммунотерапии. Комбинация методов все равно остается в силе, но успехи лечения связаны именно с комплексным подходом, разбитым на определенные этапы.

— С какими самыми странными способами самолечения вы сталкивались?

— Нетрадиционные методы бывают самые разные. Кто-то даже струю бобра использует для лечения. Но люди верят во все эти сказки, когда сталкиваются с болезнью, потому что само слово «рак» их очень пугает. Люди обращаются к интернету, чтобы больше узнать о своем диагнозе, а там – такая мешанина, что вообще ничего не поймешь. Там и профессионалу трудно разобраться и подобрать себе нормальные источники, а уж непрофессионалу – тем более! Сразу всплывают статьи типа «лечение содой».

— Сегодня в сети можно встретить и различные «авторские» способы лечения рака – откуда они берутся, и можно ли им доверять?

— Есть так называемый гомеостаз, или постоянство среды в организме. При определенных процессах идет дисбаланс то в одну, то в другую сторону, и наша задача — вернуть этот баланс.

Иногда мы пользуемся методами локального воздействия и создаем неблагоприятные условия для опухоли: были, например, методики гипоксии, излишней концентрации кислорода или гипертермии (переохлаждения). Такие методы позволяют менять тканевые особенности и усиливать воздействие лекарств.

Но эти методики не являются основными методами лечения — они лишь заняли определенную нишу. В то же время, ими часто злоупотребляют всякие шарлатаны: они пользуются тем, что сама по себе методика действительно была, и на основе этого начинают рекламировать свои собственные методы. Но никакого эффекта от них, естественно, нет — это чистой воды жульничество.

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— Получается, никакой пользы от таких «лекарей» нет. А есть ли вред?

— Такие «знахари» — люди неглупые, они не будут наносить людям явный вред — в противном случае, они рискуют попасть под уголовное преследование. Самый главный вред от них заключается вот в чем: шарлатаны убеждают людей, что якобы оказывают помощь, но на деле помощь не оказывается, а опухоль прогрессирует.

Когда люди отчаиваются и приходят к нам, они обычно находятся на четвертой стадии, и им уже очень сложно помочь. Своим клиентам эти «целители» дают, чаще всего, или гомеопатию, или какие-то нейтральные вещества, или токсины, которые могут даже ухудшить состояние пациента. Эти люди просто морочат людям голову и отнимают у них деньги, здоровье и время.

Если мало-мальски грамотный человек, называющий себя «целителем» или кем угодно еще, у пришедшего человека увидит опухоль и пошлет его к врачу вместо того, чтобы делать вид, что он сам его лечи, — такое можно только приветствовать.

— Почему больные раком не вовремя обращаются к врачам?

— Часто люди не обращаются к врачу просто по незнанию, не обращая внимания на то, что у них родинка изменилась или появилось какое-то образование, которое они не могут трактовать как опухоль.

Люди должны обращаться к врачам и проходить лечение — ведь мы действительно добиваемся успехов. Никогда нельзя опускать руки.