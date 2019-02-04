РИАМО - 4 фев. В Троекуровских палатах в центре Москвы к концу 2019 года планируют разместить 43 кабинета комитетов Госдумы по международным делам и делам СНГ на 100 рабочих мест, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Госконтракт мэрии Москвы стоимостью около 800 миллионов рублей на реконструкцию дворцовых палат боярина Троекурова ХVII века под размещение комитетов Госдумы получит строительная компания «Флан-М».

«Вместо запланированной ранее представительской резиденции и музея в памятнике устроят за счет столичного бюджета 43 депутатских кабинета и соединят его надземным переходом с основным комплексом Госдумы. Эксперты говорят, что «такие древности нужно оберегать от современного использования и музеефицировать, но в Москве большинство из них заняты учреждениями», – говорится в сообщении.

Новый проект предполагает размещение 43 кабинетов комитетов Госдумы по международным делам и делам СНГ на 100 рабочих мест (в том числе кабинеты руководителей по 60 квадратных метров и 41–42 квадратных метров). Кроме того, здесь разместят 10 приемных и зал заседаний на 24 места. В списке оборудования – 54 холодильника, 46 электрочайников, 66 сейфов, 137 компьютеров и 60 ноутбуков, 14 телевизоров с DVD-проигрывателями. Площадь здания увеличится на 800 квадратных метров.

Ранее конкурс с ограниченным участием по выбору подрядчика ремонта, реставрации и приспособления к современному использованию памятника федерального значения «Дворец боярина Троекурова. Палаты XVI–XVII века» мэрия Москвы признала несостоявшимся. В итоге заявка «Архитектурного наследия» была отклонена: на счет заказчика не поступили средства, внесенные им в качестве обеспечения, кроме того, в документах нашли недостоверную информацию. Таким образом комиссия под руководством главного археолога Москвы Леонида Кондрашева решила заключить контракт с «Флан-М».

У проекта размещения в Троекуровских палатах кабинетов Госдумы есть и противники. Координатор «Архнадзора» и член президентского Совета по правам человека Константин Михайлов считает «перестройку по желанию заказчика радикальной для памятника такого класса, достойного музейного использования».

«Архнадзор» намерен добиваться приостановления стройки и проведения обязательного с прошлого года обсуждения проекта научно-методическим советом при Минкультуры», – уточняется в материале.

По словам руководителя секции «Памятники архитектуры» этого совета и председателя аналогичного совета при Мосгорнаследии Андрея Баталова, в совет при Минкультуры проект по палатам Троекурова не поступал. Он уточнил, что проект законодательство не нарушает.

Помещения Троекуровских палат на Охотном Ряду пустуют с 1992 года. Отреставрировать находящиеся в аварийном состоянии палаты за счет города мэр Москвы Сергей Собянин пообещал спикеру Госдумы Вячеславу Володину в 2017 году. Затем дворец передали из федеральной в городскую собственность.