РИАМО – 4 фев. Россияне, которое попали под повышение пенсионного возраста, будут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старым правилам, пишет в понедельник газета «Известия».

«Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам – с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это следует из письма Минтруда в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Пока речь идет лишь о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

В Минтруде изданию заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.

Сейчас в России негосударственную пенсию формируют 4,6 миллиона человек, половина из них делает это без помощи работодателя.

По данным Центробанка на конец III квартала 2018 года, негосударственную пенсию получали 1,5 миллиона граждан. За три квартала прошлого года НПФ перечислили им 45,8 миллиарда рублей. За девять месяцев это в среднем 30 тысяч рублей на одного застрахованного, или 3,3 тысячи рублей в месяц.