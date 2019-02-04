РИАМО - 4 фев. Шесть земельных участков, расположенных в новой Москве, выставили на торги с целью возведения индивидуальных жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с выставлением на торги шести земельных участков в новой Москве для индивидуального жилищного строительства», – говорится в сообщении.

Участки расположены в поселке Марушкинское, поселке Сосенское, поселке Кленовское, поселке Роговское, поселке Вороновское.

Площадь земельных участков составляет от 0,3 до 0,07 гектара. На них можно построить объекты площадью от 300 до 1,2 тысячи квадратных метров.

Участки свободны от застройки. Проведение публичных слушаний не требуется, отмечается в материале.