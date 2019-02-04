РИАМО - 4 фев. В районе Чертаново в Москве планируют провести внеплановую проверку проблемного дома «СУ-155», представители обманутых пайщиков жилищно-строительного кооператива считают, что работы нынешним застройщиком ведутся низкими темпами, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Кроме того, на объекте планируют увеличить число строителей, это поможет застройщику (ООО «РК Строй») оптимизировать заявленный график работ и ликвидировать небольшое отставание, допущенное в ходе монолитных работ. Так, с 6 февраля число строителей будет увеличено до 400 человек, а в апреле – до 800 человек. В данный момент на стройке ежедневно работает 245 строителей.

«Компенсирование сроков проведем за счет оптимизации процесса. К каким-то работам планируем приступить раньше, к инженерии, например», – прокомментировала ситуацию представитель ООО «РК-Строй».

Застройщик заверил, что сдаст объект незавершенного строительства в соответствии с утвержденной дорожной картой – в декабре текущего года. Однако представители обманутых пайщиков жилищно-строительного кооператива обеспокоены, что работы на корпусах ведутся низкими темпами.

В связи с этим заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова обратилась к представителю Мосгосстройнадзора с просьбой провести до 15 февраля внеплановую проверку объекта (сроков и объемов работ) на соответствие проекту организации строительства (ПОС). Первая плановая проверка объекта назначена на 22 марта, но возможность проведения внепланового инспектирования будет рассмотрена.

Объект находится по адресу: дублер Варшавского шоссе, Чертаново, корпус 2АБВ.

«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, Северное Чертаново, Фили-Давыдково, Нагатино-Садовники, городском округе Щербинка. Сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала.

Первый из проблемных объектов «СУ-155» в Москве в Фили-Давыдково введен в июле 2017 года. В Нагатино-Садовниках введен в эксплуатацию в январе 2019 года. Строительно-монтажные работы на объекте в Новых Черемушках завершат в июле 2019 года. По двум домам в Щербинке, где возобновление строительства признано невозможным, принято решение о выплате компенсаций участникам строительства. К настоящему времени более 98% участников долевого строительства этих домов получили денежные средства.

Функции по дострою объектов возложены на структуру АКБ «Российский капитал» (АО) – ООО «РК Строй».