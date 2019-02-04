РИАМО - 4 фев. На станции метро «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичной подземки мужчина упал под прибывающий поезд, пострадавшего направили в больницу имени Пирогова, сообщил РИАМО в понедельник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Сегодня примерно в 08:39 на станции метро «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичной подземки произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 31-летний москвич упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист электропоезда применил экстренное торможение, но, тем не менее, поезд по инерции наехал на пассажира», – сказал Мышляев.

Он отметил, что мужчину спасло то, что он упал в спасательный желоб между рельсами.

«Заметив данную ситуацию, сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой помощи», – добавил собеседник агентства.

Прибывшие медики поставили предварительный диагноз мужчине – открытая черепно-мозговая травма. Для оказания более квалифицированной медпомощи пострадавший был направлен в городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова, отметил Мышляев.

По его словам, полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев произошедшего. Кроме того, они запросили видео с камер видеонаблюдения. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

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