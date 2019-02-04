РИАМО - 4 фев. В новой Москве спасатели вытащили из реки Десны двух собак, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По его словам, происшествие произошло по адресу: поселок Фабрика имени 1 мая, дом 3. По номеру 101 позвонили местные жители, которые из окна увидели, что в реке Десне рядом с плотиной находятся две собаки, которые не могут выбраться.

«К месту происшествия отправились пожарные 304-го пожарно-спасательного отряда ГКУ «ПСЦ». По прибытии старший дежурный смены пожарный Алексей Макеев переоделся в сухой костюм (гидрокостюм) и со страховочной веревкой зашел в воду, чтобы вытащить собак. Страховали пожарные Василий Астахов и Игорь Кравчук в 20–25 метрах от берега была первая собачка, почти без сил. Пожарные ее вытащили из воды, отогрели», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вторая собака находилась от первой примерно в 30 метрах. Ее также вытащил пожарный Алексей Макеев, собаки несколько минут провели с пожарными и пободревшие убежали.