РИАМО - 4 фев. По факту гибели четверых человек в результате пожара в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

В ночь на 4 февраля в квартире одного из жилых домов по улице Никитский бульвар в Москве произошло возгорание. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех человек.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам и более лицам)», – говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи приступят к осмотру места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме на Никитском бульваре, 12. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.