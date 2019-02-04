РИАМО - 4 фев. В России разрабатывают переносной автономный аппарат для диализа, который позволит проводить очищение крови вне больницы, все необходимое оборудование будет помещаться в рюкзаке, пишет в понедельник газета «Известия».

«Ученые из Московского института электротехники (МИЭТ) совместно с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова разрабатывают портативные аппараты для перитонеального диализа в виде рюкзака», – говорится в статье.

Необходимость создания мобильного устройства вызвана тем, что сегодня качество жизни больных с почечной недостаточностью сильно страдает, отметил старший научный сотрудник лаборатории носимых биосовместимых устройств и бионических протезов Сеченовского университета Николай Базаев.

«Пациентам нужно регулярно посещать диализные центры, а сама процедура занимает порядка четырех часов, после чего необходимо менять раствор на новый. Мы разрабатываем устройство, которое продлевает время работы раствора с трех-пяти часов до 24 и более. Это позволит пациентам вести привычный образ жизни в течение дня, сократить вероятность перитонита и стоимость самой процедуры», – отметил он.

Разрабатываемая конструкция представляет собой рюкзак с трубками, которые соединяются с герметично установленным на животе пациента катетером. Через него происходит забор раствора, очищение и его возврат. Очистка осуществляется в рюкзаке специальными фильтрами, абсорбентами в которых служит активированный уголь. Также в рюкзаке расположены насосы, качающие раствор, аккумуляторы и система управления.

Мобильное устройство также даст возможность лечить пациентов дистанционно, что особенно важно в отдаленных регионах, где приходится долго добираться до ближайшего диализного центра.