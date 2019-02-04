РИАМО - 4 фев. Врачи детской больницы святого Владимира в Москве спасли 17-летнюю воздушную гимнастку после падения с большой высоты во время репетиции циркового шоу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

По его словам, накануне Нового года во время генерального прогона циркового шоу лебедка на металлическом тросе поднимала двух воздушных гимнастов в воздух над бассейном. На воде был размещен плот, на который в дальнейшем гимнасты должны были спуститься. В какой-то момент металлический трос лопнул на высоте 10 метров и девушка упала прямо на плот.

«С серьезными травмами ее экстренно доставили в реанимационное отделение детской городской клинической больницы святого Владимира департамента здравоохранения Москвы. У пострадавшей диагностировали двусторонний переломом нижней челюсти, сотрясение головного мозга, переломом пяточной кости, травму связок голеностопного сустава», – сказал собеседник агентства.

В отделении челюстно-лицевой хирургии девушке была проведена операция – открытая репозиция при помощи металлоостеосинтеза костных переломов челюсти. Травма ноги была зафиксирована при помощи гипса.

«Операция прошла успешно. В настоящий момент юная гимнастка активно идет на поправку и не скрывает своего желания продолжать спортивную и цирковую карьеру», – добавил представитель пресс-службы департамента.