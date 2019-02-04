РИАМО - 4 фев. Московская область оказалась в топ-5 самых популярных у туристов путешествий на праздник Масленицы в этом году, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Масленичная неделя пройдет с 4 по 10 марта, а главные мероприятия Масленицы состоятся в выходные 9 и 10 марта.

«В первую десятку городов и регионов для путешествий и туров на Масленицу, популярных у туристов, вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Подмосковье, Владимирская область, Нижегородская область, Вологодская область, Псковская область, Алтайский край и Костромская область», – говорится в сообщении.

Масленичные ярмарки в Подмосковье посетили более 300 тысяч человек в 2018 году, включая более 12 тысяч, посетивших главную Масленицу Подмосковья в деревне Захарово Одинцовского района Московской области.

Масленичные гулянья прошли в 48 парках Московской области, в музеях и библиотеках, где продавали и раздавали бесплатные блины, проходили битвы за снежную крепость и сжигания праздничного чучела.