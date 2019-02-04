РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. В администрации подмосковного Подольска опровергли информацию о расстреле подростка в горокруге, в настоящее время проводится проверка, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления по обеспечению общественной безопасности администрации городского округа Андрей Крючков.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о расстреле 12-летнего ребенка в Подольске. Как сообщалось, трое взрослых подошли к подростку и один из них выстрелил ребенку в живот.

«Никакого расстрела не было. Следствие ведется. Собраны материалы, будет решаться вопрос о возбуждении или нет дела. Отмечу, что ребенок в больнице. Он жив и его здоровью ничего не угрожает. Вероятнее всего, причиной послужило неосторожное обращение с пневматическим оружием», - сказал Крючков.

Как пояснил сотрудник Главного управления МВД России по Московской области, информация, появившаяся в ряде СМИ, проверяется.