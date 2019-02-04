РИАМО – 4 фев. В России могут установить уменьшенные и совмещенные дорожные знаки после успешного эксперимента в пяти регионах страны, пишет в понедельник газета «Известия».

«ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы. Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40 на 40 сантиметров, а в отдельных случаях и до 35 на 35, почти вдвое меньше прежнего стандарта. Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года, задуман в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей», – говорится в сообщении.

Замена дорожных знаков на более миниатюрные или сдвоенные делается прежде всего для улучшения внешнего облика улиц. Такие знаки удачнее вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам. Есть и соображения удобства: малые знаки можно вешать даже на дома, если на дороге не хватает места. Наконец, по стоимости они дешевле нынешних.

Новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов.

В первую очередь эксперимент начали реализовывать с 2017 года в Москве. Сегодня во многих местах города размер знаков 50 на 50, а на некоторых улицах в центре, где действует ограничение скорости до 60 километров в час, даже 40 на 40.

За два года, прошедших со старта эксперимента, знаки установлены более чем на 140 улицах, в 2019 году они появятся еще как минимум на 37, отметили в ЦОДД.

После столицы эксперимент распространился на Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград. А в ноябре 2017 года был утвержден предварительный национальный стандарт (ПНСТ), допускающий два отдельных уменьшенных типоразмера.