РИАМО - 4 фев. В Москве в понедельник на дорогах прогнозируется туман, соответственно, плохая видимость, температура воздуха составит плюс 2 градуса, столичных водителей призывают быть осторожными на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«До 11 часов будет туман. Будьте осторожны и внимательны на дороге. Держите дистанцию и друг друга», – говорится в сообщении.

В Московском регионе сохранится сырая и аномально теплая погода с повышенным фоном атмосферного давления.