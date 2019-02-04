РИАМО - 4 фев. Поезда задерживались утром в понедельник из-за инцидента на Замоскворецкой линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Как уточняется, не было движения поездов от станции «Автозаводская» до «Театральной» из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на Замоскворецкой линии от «Автозаводской» до «Театральной» восстановлено и вводится в график», – говорится в сообщении.