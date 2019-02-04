Происходило горение в квартире на пятом этаже. Принятыми мерами в 03:49 пожар был локализован. В 05:10 – ликвидирован. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, площадь обрушения 300 квадратных метров.
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|Давление
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|Ветер
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|Температура
|-5˚C … -3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
Происходило горение в квартире на пятом этаже. Принятыми мерами в 03:49 пожар был локализован. В 05:10 – ликвидирован. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, площадь обрушения 300 квадратных метров.
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