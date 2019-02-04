РИАМО - 4 фев. Жителей столичного региона ожидает в течение недели похолодание и небольшие снегопады, температура воздуха в ночь на среду уже опустится до минус 10 градусов, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«На этой неделе в Московском регионе похолодает. Во вторник утром температура будет близка еще к нулевой отметке, но к вечеру температура опустится до минус 5 – минус 8 градусов. В ночь на среду до минус 10 градусов в столичном регионе», – сказал Синенков.

Он отметил, что на текущей недели ожидается преимущественно облачная погода, а похолодание в Московском регионе будет сопровождаться небольшими снегопадами.

«Температура сохранится отрицательной до конца недели. Сильный ветер мы ожидаем завтра (во вторник – ред.) в момент прохождения фронта от 5 до 10 метров секунду, далее в течение недели таких сильных порывов ветра не ожидается», – добавил собеседник агентства.