РИАМО – 4 фев. Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) профессор Михаэль Бауманн считает, что лучшей мерой предосторожности против заболевания раком является отказ от курения, сообщает РИА Новости.

«При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности – не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением», – заявил специалист.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля. Цель этого международного дня – повышение уровня информированности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что число диагностированных случаев онкологических заболеваний в России в 2018-м составило 617 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем годом ранее. Всего на онкологическом учете в стране стоят 3,6 миллиона человек.