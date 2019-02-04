РИАМО - 4 фев. Полицейские задержали в подмосковных Химках 46-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации притона для потребления наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленница систематически предоставляла свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на улице Мичурина, наркозависимым гражданам для употребления наркотиков. В момент посещения жилого помещения полицейскими обнаружены и доставлены в отдел полиции местные жители, по внешним признакам находящиеся в состоянии наркотического опьянения», – сказала начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

У женщины изъяли 1,5 грамма героина. Кроме того, при осмотре жилого помещения сотрудники полиции обнаружили использованные одноразовые шприцы и стеклянные флаконы, в которых изготавливали наркотики.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 232 «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и статье 228 «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ.