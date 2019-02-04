РИАМО - 4 фев. Крупный пожар произошел ночью в жилом доме на Никитском бульваре, 12, есть пострадавшие и погибшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

«Происходило горение в квартире на пятом этаже. Принятыми мерами в 03:49 пожар был локализован. В 05:10 – ликвидирован. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, площадь обрушения 300 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В ходе тушения спасены 42 человека, из них восемь детей. К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.

По данным СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

Пожар в «звёздном доме» в Москве. ВИДЕО>>