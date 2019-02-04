РИАМО - 4 фев. В День всех влюбленных в Московском зоопарке проведут массовые показательные кормления животных, бесплатно в зоопарк смогут попасть пары, заключившие брак 14 февраля, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В этом году мы приготовили для наших обитателей специальные витаминизированные угощения. Животные получат свои любимые лакомства, приготовленные с учетом их вкусовых предпочтений. Полярным медведям дадут фигурный фруктовый лед с яблоками, грушами и ягодами; слонам — печенье с минеральными добавками, испеченное в форме сердец. А борнейским орангутанам и львинохвостым макакам устроят по-настоящему романтический завтрак. Они получат свежую клубнику», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, посетителям киперы (сотрудники зоопарка, ухаживающие за животными) расскажут об особенностях животных, их образе жизни, местах обитания в дикой природе, характере и, конечно, предпочтениях в еде.

У каждого животного свой режим питания и определенный рацион, подобранный с учетом индивидуальных особенностей и потребностей. Регулярные кормления обыкновенно проводятся ранним утром, еще до открытия зоопарка, и вечером, когда посетители покидают его территорию. В День святого Валентина сотрудники зоосада будут дополнительно угощать своих подопечных праздничными лакомствами с 09:30 до 15:00.

Специальный подарок зоопарк приготовил для пар, которые поженились 14 февраля. Они смогут попасть в зоопарк бесплатно. Для этого нужно показать на кассе свидетельство о регистрации брака или паспорта и получить билеты.