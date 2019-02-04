РИАМО - 4 фев. Познавательные экскурсии в Московском метрополитене за 3 месяца посетили более 1 тысячи человек, самым популярным стал обзорный тур «Станции московского метро», всего с экскурсиями посетили более 100 станций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Самой популярной экскурсией проекта стал обзорный тур «Станции московского метро». Гид рассказывает об истории развития подземки от строительства первых станций до создания разветвленной системы метро», – отмечается в материале.

Участники гуляют по одним из самых известных станций, например, по «Кропоткинской», «Арбатской» и «Киевской».

«В тройку лидеров также вошли экскурсии «Сокровища подземного кольца» о самых красивых станциях Кольцевой линии и «Метро энтузиастов» о создании первой линии метро Москвы – Сокольнической», – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Помимо этого, горожане и туристы часто выбирают детские экскурсии по подземному кольцу. Всего метрополитен проводит 16 видов экскурсий, еще три запустят в феврале этого года. Их маршруты сейчас прорабатываются.