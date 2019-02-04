РИАМО - 4 фев. Главный дом с палатами городской усадьбы Абрикосовых, расположенное в Потаповском переулке в центре Москвы, отреставрируют, планируется, что весь комплекс восстановительных работ займет около пяти лет, сообщается на официальном портале мэра города.

«Должны быть отреставрированы сводчатые палаты в подвале здания: они относятся ко второй половине XVII века и более трех веков назад были палатами купцов Гурьевых. Фасадам требуется вернуть тот облик, который сформировался к 1880-м годам. При этом предлагается раскрыть и оставить для экспонирования обнаруженные на фасадах фрагменты барочных наличников и полуколонн XVIII века. На уровне нижнего этажа требуется восстановить отделку рустом (штукатурка, имитирующая природный камень), а также участки каменной кладки XVII века», — рассказал председатель научно-методического совета при Мосгорнаследии Андрей Баталов.

Самое раннее документальное свидетельство, касающееся этого владения, относится к 1671 году. Тогда, согласно архивным книгам, здание принадлежало братьям из купеческого рода — Михаилу, Ивану и Андрею Гурьевым. А самыми известными ее владельцами были купцы и фабриканты Абрикосовы, открывшие одно из крупнейших кондитерских производств во второй половине XIX столетия.

Главный дом усадьбы еще до крупного пожара в 2009-м, который чуть не погубил его полностью, был признан аварийным и расселен. Реставраторам, архитекторам и историкам потребовалось много времени для того, чтобы найти оптимальные решения для сохранения памятника и восстановления его исторического облика. Научно-методический совет при департаменте культурного наследия Москвы определил, что восстановительные работы проведут с учетом особенностей всех исторических периодов, в которые создавались усадьба и ее главный дом.

«За последние месяцы в доме была проведена большая часть научно-исследовательских и противоаварийных работ. Его расчистили от обрушений, были демонтированы аварийные элементы. Сейчас продолжается укрепление несущих конструкций постройки. Департамент культурного наследия Москвы выдал собственнику задание на разработку проекта реставрации и приспособления памятника под современные нужды осенью прошлого года. Планируется, что весь комплекс восстановительных работ займет около пяти лет», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, после пожара 2009 года здание находится в неудовлетворительном состоянии. Сильно пострадали деревянные конструкции верхних этажей и перекрытия. Нижние этажи в большей степени пострадали не от огня, а от воды — их залило в процессе тушения.