РИАМО - 4 фев. Оплатить коммунальные услуги можно будет с помощью QR-кода, который начнут наносить на платежные документы с февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С февраля на единый платежный документ (ЕПД) будут наносить двухмерный штрихкод, или QR-код. Это позволит быстрее оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения банков», – говорится в сообщении.

Пользователям не придется вводить данные вручную – теперь им достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. После этого все реквизиты заполнятся автоматически. Жителям останется только перепроверить данные и подтвердить операцию.

Помимо этого, оплатить коммунальные услуги можно будет в терминалах с функцией сканирования QR-кода или онлайн на сайте mos.ru. Также будет доступна оплата в отделениях банков и «Почты России». Проект реализован при участии департамента информационных технологий города Москвы.

Единый платежный документ – квитанция, которую до 15-го числа каждого месяца получают собственники жилых и нежилых помещений, если для их домов плата за коммунальные услуги рассчитывается через центры «Мои документы».

Документ включает в себя счета за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, содержание и ремонт жилья.