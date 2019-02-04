РИАМО – 4 фев. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с небольшими осадками, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0 – плюс 2, по области минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.

«В Московском регионе сохранится сырая и аномально теплая погода с повышенным фоном атмосферного давления. И хотя существенных колебаний метеоэлементов не ожидается, хмурое небо, осадки, короткий световой день негативно отражаются на настроении и самочувствии метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями, с синдромом хронической усталости, вегетативными расстройствами», - отмечают синоптики.

Кроме того, специалисты добавляют, что ухудшение самочувствия могут испытывать люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также у лиц с бронхолегочной патологией. Недомогание, слабость, снижение функциональных резервов организма (общая слабость, снижение работоспособности депрессивные и эмоциональные расстройства) могут отмечать и практически здоровые люди молодого и трудоспособного возраста. Желательно поддержать организм витаминами, полезны и не нагрузочные виды зимнего спорта.