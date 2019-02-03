РИАМО - 3 фев. На Ярославском вокзале в столице произошел пожар, по словам очевидцев, загорелся провод, в результате была задержана одна из электричек, сообщает в воскресенье Федеральное агентство новостей.

«Провод загорелся на перроне Ярославского вокзала в Москве вечером в воскресенье. <…> По словам очевидца, электричку, следовавшую до Сергиева Посада, задержали на четыре минуты из-за пожара. Он отметил, что пока провод не обгорел, пожар не прекратился», – говорится в сообщении.

Возгорание произошло в 18:18. Спустя две минуты электричка должна была отправиться с Ярославского вокзала в Сергиев Посад, тем не менее она отправилась в 18:24.