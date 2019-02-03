РИАМО - 3 фев. Российский и турецкий лидеры проведут переговоры в ходе встречи 14 февраля в Сочи, передает в воскресенье Федеральное агентство новостей.

«Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в Сочи 14 февраля, сообщил турецкий лидер», – говорится в сообщении.

В конце января президент Турции приезжал с рабочим визитом в Москву. По словам Путина, постоянные встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дают положительные результаты.