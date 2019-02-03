РИАМО - 3 фев. В Наро-Фоминском городском округе сотрудники полиции у ресторана задержали мужчину 1976 года рождения, у которого при личном осмотре изъяли 9,54 грамма героина, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Первого февраля в 10:30 в Наро-Фоминском городском округе в парке имени Воровского у ресторана <…> установлен и доставлен в УМВД гражданин 1976 года рождения, гражданин Средней Азии, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 9,54 грамма героина», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».