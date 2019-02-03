РИАМО - 3 фев. Фигуристка Александра Трусова выиграла золото на юниорском первенстве России по фигурному катанию, она завоевывает первое место второй год подряд, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Места в тройке лидеров расположились следующим образом: Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Все трое девушек – ученицы Этери Тутберидзе.

«Александра Трусова сохраняет титул юниорской чемпионки России, Алена Косторная выигрывает серебро, бронза у Анны Щербаковой, которая перед Новым годом выиграла чемпионат России среди взрослых. Снова весь пьедестал у учениц Тутберидзе», – говорится в сообщении.

Трусова исполнила четверной тулуп – тройной тулуп в каскаде, еще один четверной тулуп, уже самостоятельно.

«Только двумя этими элементами она набрала свыше 30 баллов. Вся остальная программа ученицы Тутберидзе была тоже исполнена без ошибок», – уточняется в сообщении.

Юниорское первенство РФ по фигурному катанию 2019 прошло в Перми.