РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В подмосковном Подольске несколько домов остались без света и воды из-за аварии в воскресенье вечером, сообщил «РИАМО в Подольске» диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы.

«Сегодня (3 февраля - ред.) поздно вечером некоторые дома в микрорайонах Кузнечики и Юго-Западный остались без света и, соответственно, без воды (из-за аварии - ред.). В настоящее время подольская электросеть устраняет повреждения. Свет включат в течение часа», - сказал диспетчер.

Как пояснили в МУП «Водоканал» водоснабжение отсутствует в некоторых домах, так как нет электроэнергии. Как только вернут в дома свет, появится и вода.