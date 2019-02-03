РИАМО - 3 фев. В городском округе Чехов в селе Новый Быт мужчина ранил ножом свою собутыльницу в ходе ссоры, пострадавшую госпитализировали, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Второго января в 01:01 в городском округе Чехов, селе Новый Быт, по улице Новая бригадой скорой помощи с проникающей колото-резаной раной брюшной полости в ГБУЗ МО «Чеховская РБ №1» доставлена и госпитализирована гражданка 1972 года рождения, зарегистрированная по адресу: городской округ Чехов, село Новый Быт, улица Новая, дом 43», – сказал собеседник агентства.

По его словам, за совершенное преступление задержали и доставили в ОМВД гражданина 1975 года рождения. Преступление совершено на почве возникших неприязненных отношений, в ссоре.