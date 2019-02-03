РИАМО - 3 фев. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по столичному району Северное Медведково задержали двоих приезжих по подозрению в совершении краж из машин, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В отдел полиции с сообщением о краже аккумуляторной батареи из автомобиля обратился житель столицы. Он сообщил, что из принадлежащей ему машины, припаркованной во дворе домов в проезде Шокальского, похищена аккумуляторная батарея», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, ими оказались 22 и 23-летний приезжие. Установлено, что подозреваемые причастны к серии аналогичных краж из автомашин местных жителей. За одну ночь молодые люди проникли в несколько автомобилей, припаркованных во дворах. Они повреждали личинку замка капота подручными средствами, а затем вывозили аккумуляторы на арендованном автомобиле для дальнейшего сбыта.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», которые объединены в одно производство.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.