РИАМО - 3 фев. На портале YouTube опубликовали видео, на котором запечатлено, как врачи пытаются реанимировать рэпера Кирилла Толмацкого, которому внезапно стало плохо после выступления в клубе Ижевска.

На кадрах заметно, что музыкант лежит в неподвижном состоянии на полу, медики проводят реанимационные действия, но безуспешно. Ролик длится 30 секунд.

О смерти 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. Также о смерти исполнителя указано и в официальной группе Дэцла в соцсети «ВКонтакте».

По данным СМИ, артист скончался от остановки сердца. Врачи, прибывшие в клуб Posh в центре Ижевска, пытались реанимировать певца в течение пяти минут, но все попытки были безуспешными.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.

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