РИАМО – 3 фев. В Москве одного рабочего госпитализировали с подозрением на корь, его доставили в больницу из хостела, сообщает РЕН ТВ.

«Инцидент произошел на 1-й улице Машиностроения. В настоящий момент еще 15 рабочих забрали в больницу, чтобы проверить, не заразились ли они болезнью, так как жили рядом с мужчиной», – говорится в сообщении.

Как уточняется, у них обнаружена сыпь неизвестного происхождения.

Все доставленные в больницу – приезжие. Остальным жильцам хостела делают прививки.