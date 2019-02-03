РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В подмосковном Подольске на Красногвардейском бульваре кроссовер сбил девушку на пешеходном переходе, ее госпитализировали, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал мимо в районе 18:22. Увидел, что на Красногвардейском бульваре недалеко от торгового дома «Дубровский» произошло ДТП: кроссовер серого цвета сбил девушку на пешеходном переходе. Сам момент наезда я не видел. Девушка жива. На тот момент пострадавшую уже увозили на машине скорой помощи», – сказал очевидец.

По словам другого свидетеля, женщину сбил внедорожник Toyota.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 18:40 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.