РИАМО - 4 фев. Церемония прощания с диктором Центрального телевидения и заслуженным артистом РСФСР Евгением Сусловым пройдет в понедельник в Москве.

Диктор программы «Время» Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, умер в возрасте 81 года 2 февраля. Его отпевание пройдет в столичном Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Суслов родился в октябре 1937 года. Пройдя конкурс, с 1962 года работал в отделе дикторов Центрального телевидения. Талантливый человек, обладатель необыкновенно красивого богатого голоса, он был ведущим «Голубых огоньков», концертов выдающихся артистов эстрады, голосом парадов и демонстраций, новостных выпусков. А с появлением программы «Время» – одним из первых ее ведущих.

«Время» – информационная телевизионная программа, впервые вышла в эфир 1 января 1968 года, в цвете — с 1970-го. С 1995 года транслируется по российскому Первому каналу.