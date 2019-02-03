РИАМО - 3 фев. На столичном рынке аренды квартир немного упали цены в январе, так, подешевели двухкомнатные квартиры, стоимость однокомнатных практически не изменилась, пишет газета «Коммерсант».

«Первый месяц года закончился для рынка арендной недвижимости снижением заявленных ставок как в Москве, так и в крупных региональных центрах. Впрочем, цены могут скорректироваться через пару месяцев, когда на рынок начнут влиять увеличившиеся ставки по ипотеке. Но ждать резкого роста не стоит: со значительной позитивной динамикой не справятся арендаторы, чьи доходы продолжают снижаться», – говорится в сообщении.

Так, цена аренды однокомнатной квартиры почти не изменилась – 35 тысяч рублей в месяц. По данным аналитиков, двухкомнатные квартиры в городе подешевели в среднем на 1,4%, до 47,5 тысячи рублей в месяц.

В целом за год квартиры в центре Москвы значительно подорожали – в среднем на 21% дороже. В Западном округе рост цен составил 5%. На северо-западе и востоке столицы цены на квартиры здесь уменьшились на 1%.

Основная доля сделок аренды жилья приходится на ЦАО: 28% сделок, ЮАО – 12%, ЮЗАО – 11%, ЗАО, СВАО, ВАО и ЮВАО – по 9%, САО – 7% и СЗАО – 6%. Совокупный объем предложения за год вырос на 52%, до 47,6 тысячи лотов.

По словам замдиректора департамента аренды квартир «Инкома» Оксаны Поляковой, такие данные связаны с ухудшением финансового состояния населения. Она также добавила, что подорожание уместно в отдельных локациях, где стоимость недвижимости скорректируют внешние факторы, например, открытие новых станций метро.

Самая высокая ставка аренды квартиры в Москве достигла 650 тысяч рублей в месяц>>