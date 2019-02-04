РИАМО - 4 фев. С понедельника в аэропорту «Шереметьево» будет изменена схема доставки трансфертного багажа, вместо автоматического перемещения между терминалами, его будет перевозить спецтехника, сообщается на сайте воздушной гавани.

«В рамках проводимых АО «Международный аэропорт Шереметьево» работ по модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры аэропорта в период с 4 февраля по 4 марта 2019 года в плановом режиме будет приостановлена работа автоматической системы перемещения багажа между терминалами Южного (обслуживает международные рейсы) и Северного (обслуживает внутренние рейсы) комплексов», – говорится в сообщении.

В этой связи время, необходимое для обработки багажа пассажиров, следующих трансфером между Южным и Северным терминальными комплексами, может незначительно увеличиться. При этом автоматизированная система перевозки пассажиров между комплексами будет функционировать в штатном режиме.

На период профилактических работ будет использован альтернативный наземный способ транспортной доставки трансферного багажа, для этих целей выделено необходимое количество единиц специальной техники и персонала.

«Просим пассажиров учесть данную информацию при планировании путешествия», – добавляется в материале.