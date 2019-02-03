РИАМО - 3 фев. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 450 квадратных метров в частном доме в Дмитровском городском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Татищево поступило 3 февраля в 12:30.

«В 13:00 – локализация пожара. В 13:43 – ликвидация открытого горения на площади 450 квадратных метров. В 17:18 – ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара задействовали четыре единицы техники, 12 человек.