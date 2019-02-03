РИАМО - 3 фев. В воскресенье вечером в аэропортах Московского региона задержали и отменили 51 рейс, больше всего отмененных рейсов в «Домодедове», по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задерживается пять рейсов. В «Домодедове» задержано восемь рейсов, еще 15 отменили. В «Шереметьеве» 21 рейс задержан.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживаются два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и акустической форме.

В воскресенье в Москве и Подмосковье – мокрый снег и дождь, на дорогах гололед.