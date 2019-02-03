РИАМО - 3 фев. В марте 2019 года американская компания Tesla должна выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям, в связи с тем, что всех средств в компании нет, ей пророчат банкротство, сообщает в воскресенье РИА Новости.

«Выплаты необходимо произвести 1 марта, общая сумма – 920 миллионов долларов. По мнению экспертов, наличных денег у компании Илона Маска хватит только на половину. Остальное придется гасить акциями. Правда, для этого их рыночная стоимость должна превысить 360 долларов за штуку. Это почти на четверть больше текущих котировок», – говорится в сообщении.

За четыре квартала 2018 года Tesla отчиталась об убытках почти в миллиард долларов. Исходя из этого, эксперты не рассчитывают на рост бумаг производителя электрокаров.

Тем не менее есть и более оптимистичные прогнозы. В прошлом году бумаги Tesla уже показывали хороший рост: с 28 сентября по 29 октября – на 26%, с 264 до 334 долларов за штуку. Поэтому не исключена возможность роста акций компании.

«Учитывая волатильность этих акций, вполне возможно, что их стоимость окажется в районе 360 долларов за единицу к началу марта», – сказал старший портфельный менеджер инвестфонда Aegon Asset Management Крис Хартман.

Однако начало текущего года оказалось для компании неудачным. Почти 15 тысяч машин пришлось отозвать из-за ошибок в производстве: произведенные японской компанией Takata системы оснащены газогенераторами на основе нитрата аммония без осушителя и могут взорваться в любой момент.

Кроме того, ранее Tesla сообщила об увольнении свыше 3 тысяч сотрудников, в том числе финансового директора Дипака Ахуджу. После чего акции Tesla упали на 4%.

Помимо этого, у компании чуть ли не ежедневно появляются конкуренты практически по всему миру. Тем не менее некоторые эксперты все же отметают, что у Илона Маска есть множество причин, чтобы спасти компанию.



«В январе прошлого года акционеры пообещали выплатить гендиректору компенсацию в размере 55 миллиардов долларов, если в течение следующих десяти лет он останется у руля компании и обеспечит рыночную капитализацию в 650 миллиардов долларов (это примерно в 12 раз больше, чем сегодня). В противном случае Маск не получит ни гроша», – уточняется в сообщении.

Инвесторы все же уже начинают готовиться к банкротству компании: за последние две недели доходность по облигациям Tesla (то есть стоимость привлечения денег для компании) выросла в полтора раза – с 7,3 до 11,48%.